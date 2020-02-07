Şehit polis adına okula kütüphane

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Şehit Polis Yaşar Özlem adına kütüphane kuruyor.

Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 2016 yılında İstanbul Vezneciler'de polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem adına kütüphane açacak. Okul öğretmenlerinden Aslı Coşkun ve Ali Eren önderliğinde 2 ay önce başlatılan çalışmada, 1500 kitap toplandı. Kitaplar raflara dizilirken, okuma masaları alındı. 18 Mart'ta açılışı yapılması beklenen kütüphaneye kitap bağışları devam ediyor.

Kütüphanenin duvarına ise okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren tarafından Kurtuluş ve Çanakkale Savaşları ile milli mücadele dönemini anlatan, cepheye mermi taşıyan kadınların, Türk bayrağını bırakmayan şehitlerin ve Seyit Onbaşı'nın yer aldığı rölyef yapılıyor.

İngilizce Öğretmei Aslı Çoşkun, "Şehit Yaşar Özlem Kütüphanesi oluşturuyoruz. Amacımız şehitlerimizin anılarını öğrencilerimize aktarmak. Türkiye'nin her ilinden bize kitap yardımında bulunanlar oldu. 1500 kitabımız oldu" dedi.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren de "Aktürkler İmam-Hatip Ortaokuluna Şehit Polis Yaşar Özlem Kütüphanesi açmak için yola çıktık. 1500 kitap toplandı. Bunun yanında kütüphanemizin duvarına 5 metreye 3 metre rölyef çalışması yapıyoruz. Milli Mücadele'yi anlatacak. Kurtuluş ve Çanakkale Savaşları'nda Türk kadınlarının çocukları ile beraber cepheye taşıdıkları mermi, şehit olup bayrağı bırakmayan bir asker, Seyit Onbaşımızın rölyefini yapıyoruz" diye konuştu.

- Afyonkarahisar