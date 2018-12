Şehit Polis Adının Verildiği Anaokulunda Anıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:10



Yenimahalle Belediyesinin Demetevler Mahallesi'nde hizmete açtığı Şehit Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu, bugün anlamlı bir törene imza attı.12 Aralık 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak, ölümünün 2'inci yılında isminin verildiği anaokulunun minik sakinleri ve öğretmenleri tarafından anıldı. Şehidin Demetevler'de ikamet eden ailesinin de bulunduğu anma töreninde şehit polisin eşi, kayınvalidesi ve akrabaları duygulu anlar yaşadı. Miniklerin ellerinde "Vatan size minnettar" yazılı pankartları gören şehidin eşi Dilek Kızılırmak, çocuklara sarılarak teselli buldu. Ayrıca törende asker selamı veren Yenimahalleli minikler, şehit Polis Memuru Kızılırmak'a ithafen şiirler de okudu.Anaokulu öğretmenlerine ve miniklerine teşekkür eden Dilek Kızılırmak, "Bugün burada yaşadığım şeyin tarifi yok. Eşim belki aramızda değil ama ismi burada, yüreklerde her zaman yaşayacak. Eşimin ismini taşıyan bu anaokulunda yeni nesillerin yetiştirilecek olması beni ayrıca gururlandırıyor ve duygulandırıyor" dedi. - ANKARA