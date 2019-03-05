Şehit Polis Adının Verildiği Karakolda Anıldı

Çankırı
'da 1999 yılında Vali Ayhan Çevik
'e düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, vefatının 20. yılında adının verildiği karakolda yad edildi. Yeni Mahalle
Nurettin Cinsoy polis karakolunda düzenlenen anma töreninde, patlamada şehit olan Cinsoy ve vatandaşlar için dua edildi. Katılımcılara ve yoldan geçen vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.
Vali Hamdi Bilge Aktaş
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıl önce Vali Ayhan Çevik'e hain bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Yapılan saldırının Vali Ayhan Çevik'in Tokat
'ta teröre karşı yürüttüğü çalışmaların intikamı olduğunu belirten Aktaş, "O gün günahı olmayan, oradan geçen birçok insan yaralanmış, bunlardan ölenlerimiz de var. Valimizin yakın koruması şehit olmuş. Valimiz de yara almış, uzun zaman hayat mücadelesinden sonra göreve dönmüş. Aradan 20 sene geçtikten sonra arkadaşlarımız böyle bir çalışma yapmışlar. Biz de kendilerini şehit olanları ve akabinde ölenleri rahmetle anıyoruz." dedi.
Anma programına, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız
, şehit yakınları, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA