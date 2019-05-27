Sakarya
'da şehit polis aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Serdivan
ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, şehit aileleri, gaziler ile emekli polisler katıldı.
Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin görevlerini canları pahasına icra ettiğini belirterek, "Ramazan ayında, hem ferdi hayatımızda hem de sosyal hayatımızda güzellikleri beraber yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin de iyi bildiği gibi, ramazan ayı geldiğinde olay sayısında gözle görülür bir azalma olur. İnsanımız daha anlayışlı, daha hoşgörülü olur, olaylar azalır. İnşallah ramazan ayından sonra da böyle devam eder. Bu ayın lütfundan, bereketinden, rahmetinden istifade edenler de birer kolluk görevlisi gibi, bu görevi icra eden arkadaşlarımıza yardımcı olurlar. Bizlere sağlanmış olan bu nimet için Cenabıhak'a şükürlerimizi ne kadar ifade etsek, yine de az gelir." ifadelerini kullandı.
İl Emniyet Müdürü Kaya da şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduklarını kaydetti.
Tarihiyle, tabiatıyla, doğasıyla, iklimiyle dünyanın eşsiz güzelliklerine sahip toprak parçasında binlerce yıldır yaşandığını dile getiren Kaya, "Yüce Allah bu eşsiz güzelliklere sahip Anadolu coğrafyasının çamuruyla milletimizin kaderini birlikte yoğurmuş, tarih boyunca bu toprakların düşmanları ve onların kirli hesapları hiç bitmemiştir. Kimi zaman savaşlarla, kimi zaman terörle, kimi zaman ekonomik saldırılarla, kimi zaman da içimizdeki hainlerin teşebbüsleriyle bu kirli hesaplar devam edegelmiştir. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale
Savaşı'nda bu toprakları nasıl koruduysak, bugün de hem teröre karşı hem de hain darbe girişimlerine karşı yine vatanımızı, milletimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaya, şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet, yaşayanlara da sağlıklı bir ömür diledi.
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Kaynak: AA