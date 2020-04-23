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Şehit polis çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, şehit polis çocuklarını evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:22
Şehit polis çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, şehit polis çocuklarını evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kahramanmaraş Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Polisler, ilk olarak Şehit Özel Harekat Polis Nurettin Ademoğlu'nun evini ziyaret etti. Burada, şehidin eşi ve çocukları polisleri kapıda karşılarken yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Polisler, şehidin küçük kızı Zeynep Ademoğlu'na Türk bayrağı, oyuncak ve balon hediye etti. 2015 yılında Şırnak Silopi'de şehit olan Özel Harekat Polis Nurettin Ademoğlu'nun eşi Feride Ademoğlu, "Kızımın çocuk bayramını kutlamaya gelen polislerimize teşekkür ediyorum. Korona virüs nedeniyle evimizdeyiz ve bizi her zaman olduğu gibi, bu zor günlerde de yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Şehidin kızı Sena Nur Ademoğlu ise, "Vatanı için çalışan tüm şehit, gazi ve sağlık görevlilerinin çocuk bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Polislerin ikinci durağı ise, Şehit Polis Ömer Faruk Sayıl'ın eşi Ülkü Sayıl'ın evi oldu. Polisler, şehit çocukları Zeynep Zişan ve Şüheda Ahsen Sayıl'a eşitli hediyeler verirken, şehit çocuklarından da polislere kuru pasta ikramı geldi.

Şehidin eşi Ülkü Sayıl, "Bizleri zor günlerde ziyaret eden polis memurlarına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şehidin büyük kızı Zeynep Zişan Sayıl ise tüm çocukların bayramını kutladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, 23 Nisan, Polis, Güncel , Haber
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