Şehit Polis Devrilmez İçin Mevlit Okutuldu

14 Aralık 2018 Cuma 14:54



14 Aralık 2018 Cuma 14:54

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez için Sarıkaya Çarşı Camisi'nde mevlit okutuldu.Cuma namazının ardından okutulan mevlit programında, şehit polis memuru Devrilmez ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlidin ardından. Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde halka yemek ikram edildi.Mevlit programına katılan Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi başında bölücü hainler tarafından şehit edilen polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Özcan, bu vatan için canını, kanını veren şehitleri ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.Mevlit programına Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, Sarıkaya Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.