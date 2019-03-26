26 Mart 2019, 13:49
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Şehit Polis Emre Fıstıkeken Kabri Başında Anıldı

Şehit Polis Emre Fıstıkeken Kabri Başında Anıldı

Şehit Özel Harekat Polisi Emre Fıstıkeken, şehadetinin 3. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Şehit Özel Harekat Polisi Emre Fıstıkeken, şehadetinin 3. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen program, Nevşehir'e bağlı Göre beldesi kabristanlığında düzenlendi.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu anma programında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve polis memurları tarafından şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Anma programına, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Birol Muslu, Faruk Yaman, polis memurları ve şehidin yakınları katıldı.


Şehit Emre Fıstıkeken, 23 Mart 2016'da Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olmuştu. Nevşehir, Polis, Güncel
Kaynak: AA