Haberler » Güncel » Şehit polis Fethi Sekin'i, adliye binası önünde andılar - Haber

Şehit polis Fethi Sekin'i, adliye binası önünde andılar

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i adliye binası önünde dualarla andı.

05.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:36 Şehit polis Fethi Sekin'i, adliye binası önünde andılar

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i adliye binası önünde dualarla andı. 

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve üyeler, İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı. İzmir Adliye binası önündeki anma programında konuşan Eyüp Kadir İnan, "Onu asla unutmayacağız. Canını kahramanca siper ederek, terör örgütünün düzenlediği haince pusuyu önleyen Fethi Sekin, sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin kalbi oldu. Kaç ocağa düşecek ateşin önüne atlayarak, onlarca masum vatandaşımızı koruyarak, canını feda eden kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'i bu millet unutmayacak" diye konuştu. Anma programında şehit Fethi Sekin için dualar edildi. 



İzmir Adliyesi, Fethi Sekin, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46   Tıp fakültesi öğrencisi Nazlıcan, babasının tabancasıyla intihar etti - Haber
17:46   Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haber
17:45   Eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu toprağa verildi - Haber
17:45   Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi - Haber
17:44   Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haber
17:08   Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
15:26   Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
5.01.2020 17:48:21