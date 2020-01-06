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Şehit polis Fethi Sekin'in adı Bitlis'te bir sokağa verildi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi yılın ilk meclis toplantısında, İzmir'deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yeni açılan sokağa verilmesi kararlaştırıldı.

06.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:34 Şehit polis Fethi Sekin'in adı Bitlis'te bir sokağa verildi
'in Tatvan Belediyesi yılın ilk meclis toplantısında, 'deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yeni açılan sokağa verilmesi kararlaştırıldı.
Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, üyelerin yeni yılını kutlayarak, çalışmalar için iyi dileklerde bulundu.
Ardından 12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda oy birliği ile alınan kararla 2017'de İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının Karşıyaka Mahallesi'nde yeni açılan sokağa verilmesi kabul edildi.
Denetim, İmar, Plan ve Bütçe komisyonları seçimlerinin yapıldığı toplantıda, Başkan Geylani, il ve ilçe merkezi arasındaki Rahva bölgesinin imar planına ilişkin sunum yaptı.

Fethi Sekin, Bitlis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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