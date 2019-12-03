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Şehit polis Fethi Sekin'in motosikletini 3 yıl sonra emniyet müdürü kullandı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda teröristlerle girdiği çatışma sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kullandığı motosikleti kullandı.

03.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:22Şehit polis Fethi Sekin'in motosikletini 3 yıl sonra emniyet müdürü kullandı
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda teröristlerle girdiği çatışma sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kullandığı motosikleti kullandı.
Motosikletli Timleri Temel Eğitim Kursunu tamamlayan 5'i kadın 65 polis memuruna sertifikalarının verilmesi nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Emniyet Müdürü Aşkın, halen şehir merkezinde 90 motosiklet timiyle hizmet verdiklerini, bunu 110'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Son yıllarda 155 hattına yapılan çağrılara hızla yanıt vermek üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Aşkın, en yoğun trafikte ve şartlarda dahi maksimum 4 dakikada vatandaşın yanında olabilecek standartlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.
Asayiş Şube Müdürü İsmail Duman da motosikletli polis timlerinin suçun önlenmesi konusunda da önemli bir görevler üstlendiğini aktardı.
Törenin ardından Emniyet Müdürü Aşkın, Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Fethi Sekin'in olayın ardından hiç kullanılmayan motosikletini kullandı.
Programda sertifika alan motosikletli polisler de hünerlerini sergiledi.

İzmir Adliyesi, Fethi Sekin, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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