Haberler » Güncel » Şehit polis Fethi Sekin'in motosikletini 3 yıl sonra emniyet müdürü kullandı - Haber

Şehit polis Fethi Sekin'in motosikletini 3 yıl sonra emniyet müdürü kullandı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda teröristlerle girdiği çatışma sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kullandığı motosikleti kullandı.

03.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:57
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda teröristlerle girdiği çatışma sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kullandığı motosikleti kullandı.
Motosikletli Timleri Temel Eğitim Kursunu tamamlayan 5'i kadın 65 polis memuruna sertifikalarının verilmesi nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Emniyet Müdürü Aşkın, halen şehir merkezinde 90 motosiklet timiyle hizmet verdiklerini, bunu 110'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Son yıllarda 155 hattına yapılan çağrılara hızla yanıt vermek üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Aşkın, en yoğun trafikte ve şartlarda dahi maksimum 4 dakikada vatandaşın yanında olabilecek standartlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.
Asayiş Şube Müdürü İsmail Duman da motosikletli polis timlerinin suçun önlenmesi konusunda da önemli bir görevler üstlendiğini aktardı.
Törenin ardından Emniyet Müdürü Aşkın, Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Fethi Sekin'in olayın ardından hiç kullanılmayan motosikletini kullandı.
Programda sertifika alan motosikletli polisler de hünerlerini sergiledi.
Şehit polis Fethi Sekin'in motosikletini 3 yıl sonra emniyet müdürü kullandı

Fethi Sekin, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:28 Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
20:26 Silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi - Haber
20:26 Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı - Haber
20:22 Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi gönüllüleri engellileri sevindirdi - Haber
20:21 Suriye konulu Dörtlü Zirve - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haberler
14:44 NATO Genel Sekreteri: Türkiye sorununun Londra'da çözüleceğinin sözünü veremem - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler
09:56 Cenk Ergün: Arda Turan Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi görünüyor - Haberler
3.12.2019 20:30:33