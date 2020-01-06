Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi'nde anıldı

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yine aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı mübaşir Musa Can, olayın 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, şehitler için dualar okundu. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur" dedi.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi önünde trafik polisi olarak görev yapan Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de, adliye kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı görünce yola çıktı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çekip çatıştı, aracın kapıya yönelmesine engel oldu. Fethi Sekin, uzun namlulu silahları olan 2 teröristten birini tabancasıyla vurdu, ancak kurşunu bitince diğer teröristin kurşunuyla şehit oldu. O terörist de Sekin'in mesai arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu sırada Adliye'nin üçüncü katında bulunan mübaşir Musa Can da teröristlerin silahından çıkan bir kurşunla şehit oldu.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'nde olayın 3'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kamu Görevleri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ile kızı Zeynep Dila Sekin, Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve kızı Emine Can

ve çok sayıda vatandaş ile adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin için hazırlanan video izletildi.

'BU ADLİYE BİZİM NAMUSUMUZDUR'

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, konuşma metni hazırladığını ancak yapılan konuşmaların ardından yazdığı metindeki kelimelerin, yaşananları anlatmak için kifayetsiz kaldığını vurgulayarak, "Burada konuşmak için bir metin hazırlamıştım ama şehitlerimizi anlatan kum sanatı ve onlar için hazırlanan müzik ile konuşmalardan sonra yapacağım konuşma metnindeki cümlelerin kifayetsiz kalacağını düşündüm. 3'üncü yılda, törene muazzam katılım için söyleyecek kelime bulamıyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Bir şehrin kalbinde o şehri temsil eden sembol olmuş kamu kurumlarının bulunduğunu söyleyen Zekeriya Birkan, "Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Türk yargısı, Türk adaleti yüzyıllardır millet adına en adil kararları vermiştir. Yargımız, terörle mücadelede polislerimizin, askerlerimizin yanında hukuka uygun şekilde teröristlere hak ettiği cezayı vermiştir. Namusumuz olan adliyeye ve yargı teşkilatına bu teröristler bir ders vermek istemişlerdir. 'Öyle bir ders verelim ki bundan sonra burada millet adına görev yapanlar korksun ve bir daha bizimle ilgili karar veremesin' demişlerdir. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur. Bundan sonra şüpheniz olmasın, Fethi Sekin'ler milletimizde asla bitmeyecektir. Türk yargısı, Türk adaleti ne olursa olsun yolundan, çizgisinden asla vazgeçmeyecektir, dönmeyecektir" dedi.

'HERKESİ KATLETMEK İSTİYORLARDI'

Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de 'Kahraman' dediği Fethi Sekin'in, olay günü her zamanki gibi şevkle vazifesini icra ederken saldırıya uğradığını belirterek, "Fethi Sekin saldırıyı bertaraf etmek için tereddüt duymadan canını ortaya koymuştur. Gözünü kırpmadan yürümüştür. Eğer bu kahramanca karşı koyma olmasaydı Türkiye belki de bir kırılma yaşayacaktı ve İzmir gibi bir metropolde, kentin merkezinde bu eylemleriyle İzmirlileri ve Türkiye'yi yeise sürükleyecek bir başlangıca iteceklerdi. Fethi Sekin buna canı pahasına 'dur demiştir" diye konuştu.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da törende konuştu. Milletlerin, kahraman evlatları varsa varlıklarını sürdürebileceğini ifade eden Aşkın, şunları söyledi:

"Kahraman evlatlarımız olduğu zaman güven içinde oluruz. Türk milleti, kahraman evlatlara sahip olma konusunda en şanslı millettir. 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü mensupları İzmir Adliyesi'ne gelmişlerdi. Bölücü terör örgütünün tarihinin en kanlı eylemini yapacaklardı. 8 roket vardı. Yüzlerce kalaşnikof, el bombası ve bomba yüklü araç vardı. Önce bomba yüklü aracı patlattılar. Arkasından buradaki herkesi katletmek istiyorlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada kahraman polis memuru Fethi Sekin vardı. İzmir'in dağlarında Fethi Sekin kokulu çiçekler açacak ve bu güzel kentin bu güzel insanları üzülmesin, huzurlu olsun diye şehadete koşan Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı hiçbir zaman unutmayacak."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan dua okudu. Törenin ardından şehitler için lokma döktürüldü.