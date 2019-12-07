Haberler » Güncel » Şehit polis memleketine uğurlandı - Haber

Şehit polis memleketine uğurlandı

Bursa'da görev başındayken şehit edilen Polis Memuru Alaattin Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

07.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:57Şehit polis memleketine uğurlandı
'da görev başındayken şehit edilen Memuru Alaattin Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Dualar eşliğinde memleketine uğurlanırken, ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde bir grup vatandaşın kavgasına müdahale etmek isteyen polis memuru Alaattin Özdemir'in belindeki silahı alan Murat D., Özdemir'in kafasına ateş etti. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organları 6 hastaya umut oldu

Hastanedeki 3 günlük hayat mücadelesine yenik düşen Alaattin Özdemir için ailesi de organlarını bağışlama kararı aldı. Akciğer, böbrek, karaciğer ve korneaları 6 hastaya umut oldu.

Dualarla memleketine uğurlandı

Görevi başında şehit düşen polis memuru için ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki emniyet binasında resmi tören düzenlendi. Sirenler eşliğinde mesai arkadaşları tarafından getirilen Özdemir'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kızı, babasının polis beresini takarak törene gelirken, Özdemir dualar eşliğinde memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Özdemir, Kütahya Merkez Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Kütahya Şehitliğinde defnedilecek. - BURSA

Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08 FETÖ'nün Avrupa'daki "Pazarlamacıları" yakalandı - Haber
12:07 HDP önündeki eylemde 96'ncı gün - Haber
12:06 İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu - Haber
12:06 Kemik tümörü hastası Ebulfez için öğrenciler seferber oldu - Haber
12:06 FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında... - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
7.12.2019 12:08:43