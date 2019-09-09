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Şehit polis memurları anıldı

Iğdır'da 2015 yılında şehit olan polis memurları Bekir Ferhat Kaya ile Nebi Gündoğan, şehadetlerinin 4. yılında anıldı.

09.09.2019 09:58 Şehit polis memurları anıldı
Iğdır'da 2015 yılında şehit olan polis memurları Bekir Ferhat Kaya ile Nebi Gündoğan, şehadetlerinin 4. yılında anıldı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi'nde düzenlenen etkinlik, Şube Başkanı Rıfat Öcal tarafından şehit polislerin öz geçmişlerinin okunmasıyla başladı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua okudu.
Buradaki programın ardından Kırıkkale Şehitliği ziyaret edildi.
Programa, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Ataman Sümer, şehitlerin silah arkadaşları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Kaya ve Gündoğan, 2015 yılında Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olmuştu.

Gündoğan, Iğdır, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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