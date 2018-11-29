Şehit Polis memuru Buket Keleş son yolculuğuna uğurlandı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:48



29 Kasım 2018 Perşembe 14:48

Şehit Polis memuru Buket Keleş son yolculuğuna uğurlandıKIRŞEHİR - İzmir'de görevini yaptığı sırada uyuşturucu aldığı belirlenen şahsın aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Buket Keleş, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törene; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri şehidin annesi Güler Keleş, Babası Hamdi Keleş ve kardeşleri Murat Keleş, Sevgi Özaslan, Dilek Tuna katıldı.Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehit Buke Keleş için helallik istendi. Namaz sonrası şehidin cenazesi Ahmet Tozluklu Şehitliğine defnedildi.Şehit Keleş, 19 Kasım akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınındaki bir kapama noktasında yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A., yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.