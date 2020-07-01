Şehit polis memuru Bursa'da toprağa verilecek

Şehit polis memuru Bursa'da toprağa verilecekBurdur'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan polis memuru Selcan Akbaş (27), bugün memleketi Bursa'da toprağa verilecek.

01.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:58
Şehit polis memuru Bursa'da toprağa verilecek
Burdur'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan polis memuru Selcan Akbaş (27), bugün memleketi Bursa'da toprağa verilecek.
Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenazesi, Ankara'dan memleketi Bursa'ya getirildi. Bekar olan Akbaş'ın Ankara'da olan annesi Zeliha ve babası Mustafa Akbaş'ın da cenazeyle birlikte geldiği bildirildi. Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi 12. Güzel Sokak'taki şehit evine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Ailenin 3 çocuğundan biri olan Tarih bölümü mezunu Selcan Akbaş'ın 30 Temmuz 2018 tarihinde göreve başladığı bildirildi.
Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenazesinin, ikindide Mihraplı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Şehitliği'ne defnedilecek belirtildi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın da katılacağı bildirildi. Şehit polis memuru Bursa’da toprağa verilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Bursa, Güncel, Haber
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