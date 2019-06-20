20.06.2019 14:21
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Şehit polis memuru muammer ateş için çatıksu köyü'nde mevlid okutuldu

Şehit polis memuru muammer ateş için çatıksu köyü

Vali Ali Hamza Pehlivan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte Şehit Polis Memuru Muammer Ateş için Çatıksu Köyü'nde düzenlenen mevlide katıldı.

Vali AliHamza Pehlivan,TrabzonValisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte Şehit Polis Memuru Muammer Ateş için Çatıksu Köyü'nde düzenlenen mevlide katıldı.

İstanbul'unBeşiktaşilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede Mayıs ayı başında şehit olan Muammer Ateş için Çatıksu Köyü'nde mevlid okutuldu. Vali Pehlivan ile Vali Ustaoğlu'nun da katıldığı mevlid öncesinde köy sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Akşam namazına müteakip gerçekleştirilen programda Şehit Polis Memuru Muammer Ateş başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Pehlivan ile Vali Ustaoğlu programın ardından şehit babasıOrhan Ateşile bir araya gelerek sohbet etti. Şehit Babası Orhan Ateş'e bir kez daha taziyelerini bildiren Vali Pehlivan ile Vali Ustaoğlu sabır ve başsağlığı diledi.

Programa ayrıca Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye BaşkanıHükmü Pekmezci,AydıntepeKaymakamıMustafa Akın, İlJandarmaKomutanı Jandarma Albay HalilMurat Bilgiç, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Emniyet Müdür Vekili MuratGüney, Aydıntepe Belediye BaşkanıHaşim Şentürk, İl MüftüsüHasan Başoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan,Trabzon,Yaşam

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