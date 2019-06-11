Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy kabri başında anıldı

Mardin
'in Midyat
ilçesindeki terör saldırısında 3 yıl önce şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, kabri başında dualarla anıldı. Edirne Yenişehir
Mezarlığında, Özsoy'un şehit oluşunun üçüncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehit ve gaziler için yapılan duanın ardından sona erdi.
Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle şehidin meslektaşları katıldı.
Kaynak: AA
Güncel