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Şehit polis memuru Salih Ersin kabri başında anıldı

33. yıl önce Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis için Samsun'un Bafra ilçesinde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

07.10.2019 11:40Şehit polis memuru Salih Ersin kabri başında anıldı
33. yıl önce Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis için Samsun'un Bafra ilçesinde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğünde görevini ifa ederken 6 Ekim 1986 tarihinde cephane taşıyan askeri araç konvoyuna eskortluk yaptıkları sırada bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin'in eşi polis memuru Salih Ersin şehadetinin 33. yılında Bafra'nın Sarıkaya Mahallesi'nde kabrinin başında anıldı. Dualarla anılan şehit polis memuru Salih Ersin'in anma törenine şehit polisin eşi Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, dernek üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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