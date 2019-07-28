Şehit polis memuru Taha Uluçay son yolculuğuna uğurlandı
Cami avlusunda namaza katılanlardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye gelmesi Bakan Soylu'nun şehidin ailesine taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması KAYSERİ - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit...28.07.2019 13:46
Cami avlusunda namaza katılanlardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye gelmesiBakan Soylu'nun şehidin ailesine taziyede bulunmasıCenaze namazının kılınmasıKAYSERİ - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay, memleketi Kayseri'de Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Uluçay'ın yakınlarına taziyede bulundu.
Süleyman Soylu, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA