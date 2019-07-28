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Şehit polis memuru Taha Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

Cami avlusunda namaza katılanlardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye gelmesi Bakan Soylu'nun şehidin ailesine taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması KAYSERİ - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit...

28.07.2019 13:46
Şehit polis memuru Taha Uluçay son yolculuğuna uğurlandı
Cami avlusunda namaza katılanlardan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye gelmesi
Bakan Soylu'nun şehidin ailesine taziyede bulunması
Cenaze namazının kılınması
KAYSERİ - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay, memleketi Kayseri'de Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Uluçay'ın yakınlarına taziyede bulundu.

Süleyman Soylu, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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