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Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi'nin hasarlı parçası onarılıyor

Üst geçidin hasarlı parçası Büyükşehir ekipleri tarafından gece yapılan çalışma sonrası onarılmak üzere atölyeye taşındı.

09.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:56Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi'nin hasarlı parçası onarılıyor

Kocaeli ilçesi Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Serdar Gökbayrak Üst Geçidi'nde geçtiğimiz ay bir aracın çarpması sonucunda oluşan hasarın onarılma çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından hummalı şekilde sürüyor.

YAYA KÖPRÜSÜ 2016 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçişlerini sağlamak için yaya köprüsü inşa etmişti. Geçtiğimiz ay yaşanan kaza nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 5-6 Kasım'da yapılan onarım çalışmaları gece, 7 Kasım Perşembe günü yapılan çalışma ise sabah 6'da başladı.

UMUTTEPE YOLU AÇIK

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece yaptıkları çalışmalar sonucunda üst geçidin hasarlı bölgesini sökerek atölyeye götürdü. Gerekli onarımın yapılacağı bölüm en kısa zamanda yerine getirilerek takılacak. Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan saatlerde Umuttepe yolunu kullanan özel ve toplu taşıma araçları için geçici güzergâh oluşturulmuştu. Onarılarak getirilecek bölüm gelene kadar Umuttepe yolu açık durumda. İzmit'ten Umuttepe'ye giden çift şerit yol tamamen açıkken; Umuttepe'den İzmit'e giden yol da tek şerit ve kontrollü şekilde araçlara açık durumda.


Umuttepe, İzmit, Polis, Güncel

Kaynak: Bültenler

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