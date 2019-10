Şehit polis Yılmaz'ın adı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak

Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ve vasiyeti üzerine ailesince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye hayat veren polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın adı, Kırşehir 'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildi.Vali İbrahim Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehitlerin adının ve hatıralarının yaşatılması için yürütülen çalışmaları her zaman desteklediklerini belirtti.Şehitlerin hatıralarını yaşattıklarını ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını aktaran Akın, vefatının birinci yılında Yılmaz'ın adının kentteki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildiğini dile getirdi.Akın, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de onlara sonuna kadar açık." diye konuştu.Şehidin babası Tuncer Yılmaz da evlatlarının adının yaşatılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.Törenin ardından şehidin babaevinde mevlit okutuldu, misafirlere yemek verildi.Törene, Şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınları ile Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.