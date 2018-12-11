Şehit Polisin Adı Diyarbakır'da Yaşatılacak

Diyarbakır
'da, PKK
'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen polis memuru Mücahit Erbaş'ın adı üst geçide verildi.
Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Meclis Toplantısı'nda, 2016 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen polis memuru Mücahit Erbaş'ın isminin şehit olduğu yerde yapılan üst geçide verilmesi kararlaştırıldı.
Kararın ardından şehidin isminin yazılı olduğu tabela belediye ekiplerince geçidin girişine dikildi.
11 Aralık 2018 Salı 15:22