Şehit Polisin Adı Okula Verildi

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Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir liseye şehit polis Murat Bulkan'ın adı verildi.Hassa ilçesindeki Aktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi düzenlenen törenle "Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.Törene katılan şehidin eşi Dudu Bulkan, yaptığı konuşmada, eşinin isminin memleketindeki bir okula verilmesi kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.Aile olarak duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Bulkan, "Bizim için her zaman önemli olan bir şey vardır. O da eşlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri bu vatanın ve milletin bölünmezliği ve bütünlüğüdür. Çocuklarım ve ben tekrar bu gururu ve hüznü aynı anda yaşıyoruz." dedi.Şehidin 12 yaşındaki oğlu Bestami Bulkan ise babasının şehit olduğundan dolayı gurur duyduğunu, isminin okula verilmesinin de kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sait Bayraktar da amaçlarının şehidin adını yaşatmak olduğunu kaydetti.Törende şehidin annesi ve eşi duygu dolu anlar yaşarken İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sait Bayraktar, şehidin eşine plaket verdi.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Bulkan, 2011'de Meryem Dağı kırsalında keşif gözetleme operasyonu sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştu.