Şehit Polisin Adı Okulda Yaşatılacak

Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde, terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 3 yıl evvel şehit düşen Özel Harekat Polisi Necmi Çakır'ın adı, Of Anadolu Lisesi
'ne verildi.
Lisenin konferans salonunda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş
, Of Kaymakamı Eyüp Fırat
, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu
, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu Okul Müdürü
Vehap Kurt ile çok sayıda davetli katıldı.
Aktaş, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Şehidimizin anne ve babasını böyle yiğit evlat yetiştirdiği için tebrik ediyor, onlara Rabbimden sabırlar diliyorum. Bakanlığımızın 2023 vizyonunda üzerine durduğu değerler sisteminin bu okulumuzda hayat bulduğunu görmek de ayrıca mutluluk vesilemizdir. Katkıları nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm toplumumuzu eğitime destek vermeye davet ediyorum. Konferans salonumuz ve okulumuzun yeni ismi hayırlı olsun."
Kaymakam Fırat da şehit Çakır'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Onun adı ve mirasıyla yetişecek öğrencilerimizden ülkemiz için büyük başarılar bekliyorum. Terörü ve onların destekçilerini lanetliyorum. Emeği geçen herkesi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Kaymakam Fırat, katkılarından dolayı Okul Müdürü Vehap Kurt'a teşekkür plaketi verdi.
Şehit Necmi Çakır'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisinin ardından, öğrenciler hazırladıkları oratoryoyu sahneledi.
Tören sonunda okulun öğrencileri şehidin annesi Nuriye Çakır'a Kur'an-ı Kerim, babası Fahri Çakır
'a ise Türk Bayrağı hediye etti.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:24