Haberler » Güncel » Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Haber

Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı

Ağrı'da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

25.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:00 Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı
'da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.
Şehit polis Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.
Şehit Coşkun Elber'in naaşı Ağrı Devlet Hastanesi'nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla havaalanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.
Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde uçağa konularak, memleketi Ankara'ya uğurlandı.
Düzenlenen törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı
(iHA)

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34   Mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haber
10:34   flaş - Haber
10:34   YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI - Haber
10:30   Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor - Haber
10:30   Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
09:49   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Haber
09:38   Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Haber
09:09   Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede - Haber
25.12.2019 10:37:08