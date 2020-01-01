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Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

01.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:47 Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi Erzurum'da toprağa verildi
'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli uzman çavuş Kaya'nın (27) naaşı, askerlerce Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirildi.
İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.
Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Erzurum seninle gurur duyuyor" sloganları attı.
Şehit Kaya'nın cenazesi, Kars Kapı Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene, şehidin annesi Zeliha, babası Abdurrahman Kaya ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çeşitli kurumların temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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