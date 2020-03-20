Şehit Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı (2)
Maske ile cenazeye gelen vatandaşlar Şehit Ramazan Nayir'in naaşının getirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Cenaze namazının kılınması Şehidin son yolculuğuna uğurlanması SİVAS - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit...
20.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:36
Maske ile cenazeye gelen vatandaşlarŞehit Ramazan Nayir'in naaşının getirilmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıCenaze namazının kılınmasıŞehidin son yolculuğuna uğurlanması SİVAS - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şehit Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı (2)
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