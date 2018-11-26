Şehit Recep Çetin'i Askerde Olan Hemşehrisi Ahmet Akat Unutmadı

Zeytin
Dalı Harekatı'nda Afrin
kırsalında şehit olan Eskişehirli Jandarma
Uzman Çavuş Recep Çetin
'in ismi, Kuzey Irak
' ta görev yapan hemşehrisi Ahmet Akat tarafından merminin üzerine yazıldı. Ahmet Akat, tanksavar mermisinin üzerine yazdığı mesajda, "Recep Çetin kardeşimiz için, kanınız yerde kalmayacak, şehidim" diye belirtti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akat "Recep Çetin unutulmayacaksın, Günyüzü
'me selam olsun" yazdı. - ESKİŞEHİR
Irak,Recep Çetin
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:03