Şehit Saru Batu Savcı Bey 732. kez anıldı

Osmanlı'nın 1287 yılında Bizans'a karşı verdiği kanlı İkizce Savaşında şehit düşen, Ertuğrul Gazinin oğlu, Şehit Saru Batu Savcı Bey, Domaniç Karaköy' deki mezarı başında anıldı.Yönetim Kurulu Üyesi ve Derneğin Kurucu Üyelerinden Abdullah Fidan'ın sunumunu yaptığı anma töreni şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başladı. Ardından Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Sarıca, Osmanlı tarihinde Saru Batu Savcı Bey'in önemine dikkati çekerek, "Cihanşümul bir devlet olan Osmanlı'nın kurulmasında, temellerinin atılmasında büyük bir emeği olan Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenine hoş geldiniz. Bizler, vatanın her karış toprağını kanlarıyla yoğuran ve bu toprakları Türk yurdu yapan Şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerimizi anmak, yüceltmek, minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların ruhaniyeti ile beraber olmak için buradayız. Bizler, bugün; Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan, 1287 yılında kazanılan İkizce Zaferi'ni kutlamanın ve kutsal vatanımız için canını feda eden Şehit Saru Batu Savcı Bey'in şehadet yıldönümünü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Bugün, bu tören alanında, yani İkizce Muharebesi'nin yapıldığı Domaniç'te, Şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerin ruhaniyeti ile beraber olmak, onları anmak, anlamak ve anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. 1287 yılında gerçekleşen Domaniç İkizce Zaferi'nin heyecanını, Osmanlı'nın şahlanışını tekrar yaşamak için buradayız. Azim, inanç ve büyük fedakarlıklarla kazanılan İkizce Zaferi; Ecdadımızın bu topraklarda Bizans küffarına karşı, diriliş ve varoluş destanıdır. Savcı Bey'in tanıklık ettiği, onur ve cesareti ile güç kattığı İkizce Zaferi; bugünkü ve yarınki nesillere tarih, vatan sevgisi, milli şuur ve milli beraberlik için gerekli bilgiyi ve hassasiyeti kazandıracak kadar büyük bir destandır. Osmanlı'nın kurulmasında, temellerinin atılmasında tesiri ve emeği olan Şehit Savcı Bey'in ebedi aleme göç etmesinin üzerinden, tam 732 yıl geçti. Eğer bugün yaşadığımız dünyada biraz kendimiz olabiliyorsak, huzuru hissedebiliyorsak, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu, Şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerimize borçluyuz. Bugün içinde var olduğumuz dünya, sahip olduğumuz güzel şeyler onların eşsiz katkısı ile vücut bulmuştur. Bizlere muhteşem bir miras bırakmışlardır. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, onu vatan yapmak için şehit olan, koruyan, işleyen ecdadımızın, mirası ve hatırasıdır. Devraldığımız bu mirasın korunması ve bugünkü nesillere aktarılması gerekmektedir. Huzurunuzdan ayrılırken, şehadetinin 732. yılında milletimizin yüreğinde ölümsüzleşen, Allah, vatan ve millet için yaşamanın ve öylece ölmenin adı olan Şehit Saru Batu Savcı Bey'i ve bütün şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, Her karış toprağı mukaddes vatanımızın kıyamete kadar azim ve kararlılıkla var olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'te yaptığı konuşmasında, "Bizler Domaniçliler olarak çok şanslıyız. Bir tarafımızda Hayme Ana, diğer tarafımız da Osman bey ve sallandığı beşlik çamı, bir diğer tarafımızda ise İlk Osmanlı Şehidi Savcı bey, Omuzlarımızda bu kadar tarihi sorumluluk var. Bizim görevimiz onara sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve tanıtmak. Ben Domaniç Belediye Başkanı olarak söz veriyorum buraya yapılacak her türlü hizmete elimin erdiği, gücümün yettiği desteği vereceğim ve el birliği ile tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkartacağız" dedi.732. Savcı Saru Batu Beyin anma törenleri, Karaköylü Tarihçi Yazar merhum Hasan Efe'nin babasına verilen plaketin ardından halka bulgur pilavı ve ayran ikramı ile son buldu. - KÜTAHYA