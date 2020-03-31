Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehit Savcı Kiraz, makam odasında anıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevini yapmakta iken şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 5'inci yıl dönümünde makam odasında anıldı.

31.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:55
Şehit Savcı Kiraz, makam odasında anıldı
İstanbul Adalet Sarayı'nda görevini yapmakta iken şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 5'inci yıl dönümünde makam odasında anıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla adliyede düzenlenecek olan anma programı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Anma programının ertelenmesinin ardından şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve meslektaşları tarafından anıldı.
Yeni tip korona virüse ilişkin alınan tedbirler kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu anma programında şehit Savcı Kiraz'ın çalışma masasına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Başsavcı İrfan Fidan ve beraberindeki katılımcılar sonrasında şehit Savcı Kiraz'ın Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dua etti ve şehit savcının kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çağlayan Adalet Sarayı, Kiraz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şehit Savcı Kiraz, makam odasında anıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyasına 96 bine yakın başvuru geldi - Haber 16:28: Araban'da koronavirüs tedbirleri - Haber 16:28: Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber 16:27: İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü - Haber 16:27: Geliştirdikleri makineyle hastane maske üretimine başladı - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber