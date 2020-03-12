Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 5. Geleneksel Futbol Turnuvasını İstinaf takımı kazandı
Bu yıl beşincisi düzenlenen Savcı Mehmet Selim Kiraz Futbol Turnuvasını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin futbol ekibi kazandı.
12.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:08
Bu yıl beşincisi düzenlenen Savcı Mehmet Selim Kiraz Futbol Turnuvasını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin futbol ekibi kazandı.
Bakırköy Adalet Sarayı takımıyla dün karşılaşan İstinaf ekibi, 3-0'lık galibiyetle turnuvayı birinci olarak tamamladı.
Turnuvanın ardından takımın başarısını kutlamak amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, Başsavcıvekili Bilgin Uysal, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sıddık Çinko ile genç sporculara destek sağlayan iş adamı Recep Albayrak'ın katılımıyla yemek programı düzenlendi.
Burada konuşan Başsavcı Sarıhan, yargı camiası tarafından düzenlenen futbol müsabakalarında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşamak için bir araya geldiklerini belirtti. Sarıhan, hain saldırı sonucu şehit düşen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın yakın arkadaşı olduğunu, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.
Sarıhan, İdlib'de vatanı ve milleti için şehit olan tüm askerler için de başsağlığı dileğinde bulundu.
Başsavcı Sarıhan, bu müsabakaların birlikteliği hatırlattığını anlatarak, futbolun evrensel bir oyun olduğunu, bu ekibin turnuva boyunca güzel bir takım ruhu oluşturduğunu, izlerken gururlandığını belirtti. Sarıhan, şampiyon olan takımı tebrik etti.
Konuşmanın ardından Başsavcı Sarıhan, takıma destek olan iş adamı Recep Albayrak'a da desteklerinden dolayı plaket takdim etti.
Bakırköy Adalet Sarayı takımıyla dün karşılaşan İstinaf ekibi, 3-0'lık galibiyetle turnuvayı birinci olarak tamamladı.
Turnuvanın ardından takımın başarısını kutlamak amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, Başsavcıvekili Bilgin Uysal, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sıddık Çinko ile genç sporculara destek sağlayan iş adamı Recep Albayrak'ın katılımıyla yemek programı düzenlendi.
Burada konuşan Başsavcı Sarıhan, yargı camiası tarafından düzenlenen futbol müsabakalarında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşamak için bir araya geldiklerini belirtti. Sarıhan, hain saldırı sonucu şehit düşen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın yakın arkadaşı olduğunu, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.
Sarıhan, İdlib'de vatanı ve milleti için şehit olan tüm askerler için de başsağlığı dileğinde bulundu.
Başsavcı Sarıhan, bu müsabakaların birlikteliği hatırlattığını anlatarak, futbolun evrensel bir oyun olduğunu, bu ekibin turnuva boyunca güzel bir takım ruhu oluşturduğunu, izlerken gururlandığını belirtti. Sarıhan, şampiyon olan takımı tebrik etti.
Konuşmanın ardından Başsavcı Sarıhan, takıma destek olan iş adamı Recep Albayrak'a da desteklerinden dolayı plaket takdim etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Selim Kiraz, İstanbul, Futbol, Güncel
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