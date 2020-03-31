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ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN MAKAM ODASI VE KABRİ ZİYARET EDİLDİ

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 5'inci yıl dönümünde, makam odası ve kabri ziyaret edilerek anıldı.

31.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:26

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 5'inci yıl dönümünde, makam odası ve kabri ziyaret edilerek anıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve bazı başsavcıvekillerinin sınırlı sayıdaki katılımıyla şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odası ziyaret edildi. Şehit Savcı Kiraz'ın çalışma masasına karanfiller bırakılarak dualar edildi. Başsavcı İrfan Fidan ve beraberindekiler daha sonra şehit Savcı Kiraz'ın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret ederek mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudular. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için her yıl İstanbul Adalet Sarayı atriumunda düzenlenen anma töreni programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

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ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ’IN MAKAM ODASI VE KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Selim Kiraz, Kiraz, Güncel

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ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN MAKAM ODASI VE KABRİ ZİYARET EDİLDİ
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