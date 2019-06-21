21.06.2019 14:02
Haberler » Güncel » Haber

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Tunceli'de şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile Hakim Onur Alan anısına Pülümür İlçesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Tunceli 'de şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile Hakim Onur Alan anısına Pülümür İlçesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Pülümür İlçesi Cumhuriyet Savcıları Yusuf Tuğrul ve Mehmet Sencer Duran ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Keskin 'in katkılarıyla 19 Eylül 2012 tarihinde Ovacık İlçesi'nde Adliye Lojmanına düzenlenen saldırıda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile 18 Nisan 2017 tarihinde Pülümür kırsalında meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan Hakim Onur Alan anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Pülümür Meydanlar Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına çok sayıda çam ve meyve fidanı dikildi. Fidan dikimine katılan İlçe Cumhuriyet Savcısı Yusuf Tuğrul," "Her yeşeren fidanda, şehitlerimiz can bulacak onları her zaman kalbimizde yaşatıyoruz" dedi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
cumhuriyet , cumhuriyet savcısı , hakim , şehit , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:10 Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek
16:09 GÜMÜŞ'TEN, 'DÜNYA TÜRK TARIM BİRLİĞİ' ÖNERİSİ
16:09 Tarihi mirasta peyzaj yaklaşımları
16:09 Doğanşar'da yeni halk kütüphanesi açıldı
16:09 Kur'an kursu eğitim programının durdurulması davasına tepki
16:09 Kastamonu'da Mursi için gıyabı cenaze namazı
16:09 İSTANBUL-ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR