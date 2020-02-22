Haberler » Güncel » Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu - Haber

Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin üçüncü yılı dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

22.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:19Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu
'de gerçekleştirilen Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin üçüncü yılı dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Meydan Mahallesi Kakaç Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Ali İhsan Ertaş, Ömer Köse, İlyas Bahar ve Abdullah Damcı ile İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Sayar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından Şehit Selman Çelik ve tüm şehitlerimiz için dua okundu.

Mevlit sonrasında Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Alim Işık, şehidin babası Süleyman Çelik ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

23 yaşındaki Uzman Çavuş Selman Çelik, 24 Şubat 2017 günü Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. - KÜTAHYA

Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 16:33:34