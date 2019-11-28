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Şehit Şevket Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'i memleketinde son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

28.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:10Şehit Şevket Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
'nın Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'i memleketinde son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin, ilk olarak baba ocağı Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan evine getirildi. Burada okunan duanın ardından şehit Şevket Tekin cenaze namazının kılınacağı Merkez Camii'ne getirildi. İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kılınan cenaze namazının ardından törene katılan vatandaşlardan helallik istendi. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in babası Şener Tekin, dedesi Şevket Tekin ve kardeşi Fatih Tekin aynı safta cenaze namazına katılarak birbirlerine destek olurken, dede Şevket Tekin torunun fotoğrafını biran olsun bırakmadı. Cenaze namazına katılan anne Gülay Tekin ve eşi Tuğba Tekin gözyaşlarına boğuldu. Şehit eşi Tuğba Tekin'in eşine son bakışı ise yürekleri dağladı.

İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ilçe mezarlığında toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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