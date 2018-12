Şehit Sivil Memurun Adı Anaokulunda Yaşayacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:55



Ankara Merasim Sokak'taki terör saldırısında hayatını kaybeden sivil memur Ayşegül Pürnek'in adı, Kayseri'de mahallesindeki anaokulunda yaşatılacak.Melikgazi Anaokulu'na Pürnek'in isminin verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, anaokulu öğrencileri, "Benim Memleketim" şarkısını söyledi. 32 yaşında şehit düşen Pürnek'in yeğeni Fuat Pürnek de halasına hitaben şiir okudu.Törende konuşan Pürnek'in annesi Gülay Pürnek, şehitlik makamının Allah katında en güzel makamlardan olduğunu, kızının da bu makamla şereflendirildiğini dile getirdi."Rabbimin hükmüne boyun eğdim" diyen ve gözyaşlarını tutamayan Pürnek, şöyle konuştu:"En çok sevdiğim can kızımı şehit verdim. Ancak bütün öğrencileri ve çocukları kızım kabul ettim, oğlum kabul ettim. Vatan bedenimizdeki kalptir, kalbimizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Baki olan vatandır, ben de bu vatana böyle bir evlat yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Okulumuza kızımın adının verilmesinde emeği geçenlere, adının burada yaşatılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum."Vali Şehmus Günaydın da vatanı, bayrağı ve ezanı için canını veren tüm şehitlere rahmet diledi.Malazgirt'ten sonra ülke üzerinde hesabı olanların durmadığını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:"Çanakkale'ye geldiler, geldikleri gibi gittiler, Kurtuluş Savaşı'nda, Dumlupınar'da, Sakarya'da geldikleri gibi gittiler. En son 15 Temmuz'da geldi bu hainler, yine geldikleri gibi gittiler. Bu büyük millet, bu topraklar üzerinde hesabı olanlara gereken dersi vermiştir, verecektir. Bizim de çocuklarımızı çok iyi eğitmemiz lazım."Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de 17 Şubat 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.Ekinci, "Her zorlukta 'Vatan sağolsun' diye haykıran bir milleti hiçbir güç yıkamaz, parçalayamaz." dedi.Melikgazi Şehit Ayşegül Pürnek Anaokulu'nun girişinde, Pürnek'in fotoğraflarının ve özgeçmişinin yer aldığı köşe oluşturuldu.Genelkurmay Başkanlığında memur olarak çalışan Pürnek ile beraber 29 kişi, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta iş çıkışı servis araçlarının geçişi sırasında teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.