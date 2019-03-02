Şehit Sözleşmeli Ere Veda

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan Piyade
Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz
(22), Sincan
'da bulunan Cimşit Şehit Mezarlığı'na defnedildi. Yüksekova ilçesine bağlı Esendere
beldesinde 25.02.2019 tarihinde devriye görevine çıkan birlikte görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz
fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit bugün Cimşit Şehit Mezarlığında toprağa verildi. Düzenlenen cenaze töreninde Şehit Mehmet Ali Korkmaz'ın özgeçmişinin okunması ardından naaşı toprağa verildi. Şehit Ailesine, Türk bayrağı takdim edilerek taziyelerde bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli şehit anısına saygı atışında bulundu. Cenazeye şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra; İçişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu
ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları katıldı.
(İHA)
Güncel
Kaynak: İHA