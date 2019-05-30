Şehit Subayın Maltepe'deki baba evine ateş düştü

KUZEY Irak
'ta şehit olan Piyade
Teğmen Raşit Aydın
'ın Maltepe
'deki baba evine ateş düştü.
Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine askeri heyet bilgi vermek için geldi. Heyetin geldiği sırada anne ve babanın il dışında olduğu öğrenildi. Giresun
'da acı haberi alan anne ve baba, cenazenin defnedileceği Sakarya
'ya hareket etti. Şehit Teğmenin baba evine Türk bayrakları asıldı. Aydın'ın cenazesi yarın Sakarya ili Geyve
ilçesi, Ali Fuat Paşa
beldesi, Camili
Mahallesine defnedilecek.
- İstanbul
Aydın
, Maltepe
, Güncel
Kaynak: DHA