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Şehit Tatar'ın babasından Bedir'e hayırlı olsun ziyareti

Sağlık Müdürlüğüne asaleten atanan Dr. Gürsel Bedir'i, Şehit Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

30.09.2019 11:22Şehit Tatar'ın babasından Bedir'e hayırlı olsun ziyareti
Sağlık Müdürlüğüne asaleten atanan Dr. Gürsel Bedir'i, Şehit Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dr. Gürsel Bedir: "Asaleten atandığım Sağlık Müdürlüğü görevine geldiğim günden beri hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan tüm ziyaretçilerime çok teşekkür ediyorum. Ziyaretleriyle beni onurlandıran, Afrin'de bombalı tuzakta şehit olan Erzurum UMKE ekibimizdeki Burak Tatar'ın babası Yahya Tatarın ilk hayırlı olsun diyenler arasında olması beni oldukça duygulandırdı, gururlandırdı." dedi. - ERZURUM

Erzurum, Tatar, Güncel

Kaynak: İHA

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