30.06.2019 11:30
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Şehit Teğmen Dolunay'ın naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Teğmen Dolunay

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Doğanlı mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Güngör Dolunay törenle memleketine uğurlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'nin Doğanlı mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Güngör Dolunay törenle memleketine uğurlandı.

Şehit Dolunay için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Cüneyt Epcim , Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci , asker ve polisler katıldı.

Şehit naaşının alana getirilmesi, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua yapıldı. Okunan duaların ardından Şehit Dolanay'ın naaşı memleketi Isparta'ya uğurlandı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Doğanlı , Hakkari , 3. Sayfa

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