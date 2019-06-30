Şehit Teğmen için tören düzenlendi

HAKKARİ'de Pkk
'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Güngör Dolunay (30) için Hakkari
Dağ ve Komando
Tugayı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi uçakla İzmir
'e gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova
'ya uğurlandı.
Merkeze bağlı Doğanlı
köyünde önceki gün Pkk
'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Teğmen Güngör Dolunay yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Teğmen Dolunay, doktorların tüm çabasına karşın dün akşam saatlerinde şehit oldu. Isparta
nüfusuna kayıtlı Teğmen Güngör Dolunay için Hakkari
Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyit Epçim, Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç
, Van
Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, Hakkari
İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler ile şehidin annesi ve eşi katıldı.
Saygı duruşuyla birlikte şehit Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından Teğmen Dolunay'ın cenazesi, İzmir
'e gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova
'ya uğurlandı.
- Hakkari