Şehit Teğmen Şafak Evran'ın adı, ilkokula verildi

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) ismi, yapımı tamamlanan ilkokula verildi. Şehidin Afyonkarahisar'da yaşayan eşi Canan Evran, okulun açılışına telefonla bağlandı.

İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde 16 Haziran 2019'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ismi, Şırnak 'ta yapımı tamamlanan 24 derslikli ilkokula verildi. Okulun açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, şehidin silah arkadaşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehidin öğretmen eşi Afyonkarahisar'da yaşayan eşi Canan Evran ise açılışı görüntülü telefon ile takip etti.

'ŞEHİTLER, İSMİNİN GEÇTİĞİ HER YERDE'

Canan Evran, "Biliyorum ki şehitler isminin geçtiği her yerdedir. Eşim şu anda sizinle orada. Bunun için çocuklarım ve kedindim adına bir şeyler söylemek istiyorum. Şafak komutan seni çok seviyoruz ve seninle gurur duyuyoruz. Sen bir babanın çocuklarına bırakacağı en güzel mertebeyi, şehitlik mertebesini bıraktın."

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan ise şehitlerin, öğrencilerin güvenli, huzurlu, esenlik içerisinde bir geleceğe sahip olsun diye mücadele ettiklerini ifade etti. Vali Pehlivan, "En değerli olan varlıklarını canlarını bu vatan için, devletimiz için feda ettiler. Şehit Şafak Evran kardeşimiz de bunlardan birisi. Biz burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte, bütün Şırnak olarak hem şehit teğmen Şafak kardeşimizi, hem de bütün aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. ve Allah bizlere de onların manevi hatırlarını, onların geriye emanet olarak bırakmış olduğu vatana, millete, devlete, milletimize layık olmayı nasip eylesin. İnşallah bu gençlerimiz çocuklarımız, bu bilinç ile yetişecekler. Ecdatlarının, büyüklerinin vatan için ortaya koydukları fedakarlığı öğrene öğrene yetişecekler" dedi.