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Şehit Teğmen Sevim'in ailesine ziyaret

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan, şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in eşi Özlem Sevim ve 11 aylık bebeği Zeynep Candan Sevim'i evlerinde ziyaret etti.

08.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:50Şehit Teğmen Sevim'in ailesine ziyaret

AYDIN'ın ilçesindeki Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan, şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in eşi Özlem Sevim ve 11 aylık bebeği Zeynep Candan Sevim'i evlerinde ziyaret etti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 22 Kasım 2018 tarihinde, görev sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim'in Nazilli'de yaşayan ailesi, unutulmadı. Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan, şehidin eşi Özlem Sevim ile 11 aylık kızı Zeynep Candan Sevim'i evlerinde ziyaret etti. Aslı Özcan, ziyarete 1 yaşındaki kızı Zeynep Bengi Özcan'ı da beraberinde götürdü.Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin acıların paylaştıkça azaldığını belirterek, "Şehit ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz. Teğmen Muhammed Can Sevim'i geçen sene şehit verdiğimizde 'Zeynep Candan' bebeğimiz henüz doğmamıştı. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" dedi. Özlem Sevim de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, teşekkür etti.



Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Keskin, Güncel

Kaynak: DHA

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