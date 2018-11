Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

23 Kasım 2018 Cuma 17:24



23 Kasım 2018 Cuma 17:24

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandıŞehidin naaşını taşıyan top arabasına binlerce hemşehrisi eşlik ettiAYDIN - Van 'ın Çaldıran ilçesinde, askeri aracın buzlanma sonucu devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim, baba ocağı Aydın 'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Tuzla Askeri Akademisi'nden 3 ay önce mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Muhammet Can Sevim'in naaşı, Van'da düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla İzmir 'e, oradan da helikopterle Nazilli Şehir Stadı'na getirildi.Şehidin cenazesini karşılayan Nazilli Adliyesi'nde memur olarak çalışan 5 aylık hamile eşi Özlem Sevim ile babası Cahit Sevim ve anne Semra Sevim metanetlerini korumaya çalıştı. Askeri personel ve protokol üyeleri de, şehit yakınlarının yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Şehit Teğmen'in 6 ay önce evlendiği eşi ve ailesi, Sevim'in naaşı ve resmine sarılarak gözyaşı döktü.Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in naaşı daha sonra uzun bir araç kuyruğuyla Nazilli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastaneden alınarak Kocacami'ye getirilecek olan şehidin naaşı, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda taşınarak top arabasına konuldu. Eşi ve protokolün eşlik ettiği top aramasında taşınan şehidin naaşı, Eğriboğun Mezarlığı Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Yavuz Selim Köşger , AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Kuvvet Erim, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık , askeri erkan, protokol üyeleri ve ailenin yakınlarıyla binlerce vatandaş katıldı.