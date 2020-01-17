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Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

17.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:58Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi
'nin Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi memleketi 'a getirildi.

Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Saluk Atik meskun mahallinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Şanlıurfa'da yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşınarak, Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Edilen dualar ve alınan helallik sonrasında şehidin naaşı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Şehit Bilir, cuma namazını müteakiben düzenlenecek törenin ardından Erenler Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak. - TOKAT

Telabyad, Suriye, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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