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Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in naaşının Konya'ya defnedileceğini öğrenen yakınları, cenazenin Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi için valiliğe yürüdü.

24.09.2019 22:14

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in naaşının Konya'ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi. Bazı şehit yakınları valilik bahçesinde baygınlık geçirdi.

ŞEHİT YAKINLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA VALİLİĞE YÜRÜDÜ

26 yaşındaki şehit Fikret Dinçer'in naaşının askeri uçakla Konya'ya gönderilmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Onikiiubat ilçesi Fatih Mahallesi yaşayan yakınları duruma tepki göstererek, şehidin memleketinde toprağa verilmesi için otobüslerle Kahramanmaraş Valiliği'ne geldi. Şehit yakınları, ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atarak içeri girmek istedi. Valilik bahçesine girişlerine izin verilen şehit yakınları, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile görüşmek istediklerini belirtti. Vali Özkan, şehit yakınlarını temsilen görüştüğü kişilere, eşi, annesi ve babasının talebi üzerine Konya'da cenaze töreninin yapılacağını söyledi.

ŞEHİT YAKINLAR BAYGINLIK GEÇİRDİ

Görüşmeler sırasında bahçede bekleyen bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Fenalaşan şehit yakınlarına ilk müdahale bahçede hazır bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Valilik bahçesinde şehit yakınlarıyla görüşen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, cenaze töreniyle ilgili yapılan görüşmelerde şehidin eşi, anne ve babasının cenazenin Konya'da defnedilmesini istediğini belirterek, sükunet çağrısında bulundular. Yapılan görüşmeler sonucu şehit yakınları geldikleri otobüslerle evlerine bırakıldı. Şehit Fikret Dinçer'in cenazesi ise Namazgah'ta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü

Konya, Irak, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(6)
DEDE:Referandum, dan Sonra Terör Bitecekti?
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NERDE MİLLİYETÇİLİK:1 Rus askeri öldürülse Ruslar orayı dümdüz ederdi canlı kalmazdı o topraklarda ama nedense bizim askerimizin değeri yok. Mekanı cennet olsun şehidimizin.
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KADEER:Tüh gitti gencecik
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HASAN:Mekanı cennet olsun
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SADO:daha kaç tane şehit verecek bu millet her seferinde vatan sağolsun vatan saolsun bu canlar bu kadar kolay mı feda ediliyor yeter artık yaa
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HASAN:Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
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