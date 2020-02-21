Haberler » Güncel » Şehit teğmenin son görüntüleri - Haber

Şehit teğmenin son görüntüleri

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıdan bir gün önce çekilen, "Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

21.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:17Şehit teğmenin son görüntüleri
'nin kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıdan bir gün önce çekilen, "Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırıda Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cep telefonu kamerasıyla yakınlarına gönderdiği görüntüde, "Durum bu... Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani" demesi yürekleri burktu.

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, yarın Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. - HATAY

Ali Emre, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:09:34