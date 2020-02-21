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Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıdan bir gün önce çekilen, "Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:09

Dün 'de Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıdan bir gün önce çektiği videoda "Dünkü uçak saldırısından ucuz kurtulduk" dediği ortaya çıktı.

Rusya destekli Esed Rejimi, dün akşam saatlerinde İdlib'deki Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki askerimiz şehit olurken beş askerimiz de yaralandı. Dün şehit olan askerlerimizden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın yakınlarına göndermek için çektiği video ise izleyenleri duygulandırdı.

"İYİ SAKLANDIK"

Saldırıda Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cep telefonu kamerasıyla yakınlarına gönderdiği görüntüde, "Durum bu... Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani" demesi yürekleri burktu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, yarın Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

'de sivillere yönelik saldırılarına devam eden Esed rejimine bağlı güçlerin dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 askerimiz şehit düşmüştü.

Öte yandan 3 Şubat'ta da Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler paylaşıldı

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Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Emre, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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