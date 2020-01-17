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Şehit Toptaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş (34), Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

17.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:11Şehit Toptaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş (34), 'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyadin ilçesine bağlı Ulukent köyündeki jandarma karakolunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, geçirdiği kalp krizi sonucu Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Toptaş, şehit oldu. Şehidin cenazesi, 'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi.

Şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Seringül Toptaş ve eşi Asuman Toptaş gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası top arabasına konuldu. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk, yerde sürdüğü oyuncak arabasıyla cenaze aracını takip etti. Şehidin cenazesi, Cebeci Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Ankara, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

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